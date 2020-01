Giappone-Usa: alleati celebrano 60mo anniversario partenariato di sicurezza (8)

- Il ministro della Difesa giapponese Kono ha ordinato l’inizio della missione missione militare giapponese di “raccolta delle informazioni” nell’area del Golfo Persico il 10 gennaio, nonostante lo scenario di profonda insicurezza generato pochi giorni prima dall’uccisione di Soleimani. La missione, approvata dal governo giapponese lo scorso anno, punta a tutelare il passaggio delle navi commerciali giapponesi in uno dei principali snodi del traffico merci globale. Durante l’incontro in California con l’omologo giapponese, questa settimana, Pompeo ha dichiarato che gli Stati Uniti attribuiscono grande valore agli sforzi diplomatici del Giappone nel Medio Oriente; non prima però di aver raccolto dal Giappone l’esplicito sostegno alla politica di Washington in quella regione. (segue) (Git)