Giappone-Usa: alleati celebrano 60mo anniversario partenariato di sicurezza (9)

- Stati Uniti e Giappone operano a stretto contratto anche nella regione dell’Asia-Pacifico, per la quale condividono una comune visione geostrategica basata sull’edificazione di una vasta sfera di sicurezza e co-prosperità estesa anche ad India e Australia. Martedì il segretario alla Difesa Usa, Mark Esper, ha dichiarato che Usa e Giappone “continuano a contrastare l’atteggiamento destabilizzante della Cina nella regione, e in particolare nei Mari Cinesi Meridionale ed Orientale”. Washington, ha aggiunto Esper, si oppone ai “tentativi unilaterali (da parte della Cina) di minare l’amministrazione esercitata dal Giappone” sulle isole Senkaku (Diaoyu in cinese), l’atollo del Mar Cinese Orientale controllato da Tokyo e rivendicato da Pechino. (segue) (Git)