Cina: segnalati 139 nuovi casi di polmonite da coronavirus nel fine settimana

- La Cina ha segnalato 139 nuovi casi di polmonite diffusa dal nuovo ceppo di coronavirus durante il fine settimana: le autorità hanno anche affermato che l'epidemia si sta diffondendo in più città. La commissione sanitaria Daxing, nella capitale Pechino, ha dichiarato di aver confermato due casi di coronavirus, mentre la commissione sanitaria della provincia meridionale del Guangdong ha confermato un caso a Shenzhen. La Commissione sanitaria municipale di Wuhan ha dichiarato che 136 nuovi casi di coronavirus sono stati individuati in città sabato e domenica. Secondo i dati aggiornati a ieri sera, a Wuhan sono stati segnalati 198 casi in totale, e le vittime del nuovo ceppo virale per ora sono tre. Circa 170 persone si trovano ancora ricoverate in ospedale, mentre 25 sono state curate e dimesse, ha riferito la commissione. La dichiarazione non ha fornito ulteriori dettagli sull'ultimo bilancio delle vittime. Pechino ha riferito ieri che aumenterà gli sforzi per contenere l'epidemia di coronavirus. Anche le autorità sanitarie di tutto il mondo stanno lavorando per prevenirne la diffusione. Il nuovo virus appartiene alla stessa famiglia di coronavirus che causa la sindrome respiratoria acuta grave (Sars), che ha ucciso quasi 800 persone in tutto il mondo durante un focolaio del 2002-2003 e che ha avuto inizio in Cina. (segue) (Cip)