Cina: segnalati 139 nuovi casi di polmonite da coronavirus nel fine settimana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità di Wuhan, nella provincia cinese di Hubei, hanno intensificato gli sforzi per prevenire la diffusione del virus che ha causato un focolaio di polmonite in città. Lo riferisce la stampa cinese. L'autorità aeroportuale ha riferito che tutti i viaggiatori in uscita dal Terminal 3 dell'aeroporto internazionale di Wuhan Tianhe a partire da mercoledì 15 gennaio hanno dovuto sottoporsi a misurazione della temperatura prima di salire a bordo, e quelli che presentano sintomi di febbre sono stati messi in quarantena. L'autorità aeroportuale ha affermato inoltre di aver richiesto alle compagnie aeree di cooperare con i viaggiatori interessati nel rimborso o nella modifica gratuita dei biglietti. Alla stazione ferroviaria di Wuhan, i dipendenti hanno riferito al quotidiano "China Daily" di aver ricevuto una notifica dalle autorità per iniziare a controllare la temperatura corporea dei viaggiatori. (segue) (Cip)