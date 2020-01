Cina: segnalati 139 nuovi casi di polmonite da coronavirus nel fine settimana (3)

- Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha rilasciato un aggiornamento di allarme sanitario mercoledì sui viaggi nell'area di Wuhan. Ha fatto riferimento a un avviso di livello 1 di vigilanza da parte dei Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie, che ha esortato le persone che viaggiano nella regione a evitare il contatto con animali, mercati di animali e prodotti di origine animale, tra le altre precauzioni, secondo quanto riferito dalla stampa internazionale. Wang Yuedan, professore di immunologia presso il Centro scientifico per la salute dell'Università di Pechino, ha affermato di ritenere che il virus non si sarebbe diffuso in tutto il mondo in larga misura, a causa della limitata capacità della sua trasmissione da uomo a uomo. Inoltre, le misure di controllo e prevenzione delle malattie adottate dalle autorità di Wuhan, come la quarantena temporanea di persone, sono molto rigide e una pandemia simile all'epidemia di Sars (sindrome respiratoria acuta grave) nel 2003 è improbabile, ha spiegato. (segue) (Cip)