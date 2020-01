Cina: segnalati 139 nuovi casi di polmonite da coronavirus nel fine settimana (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Salute del Giappone ha annunciato il 15 gennaio che è stato diagnosticato nel paese il primo caso di infezione virale riconducibile al nuovo ceppo cinese di coronavirus. Un uomo cinese di circa 30 anni, residente della prefettura di Kanagawa, a sud di Tokyo, è risultato positivo al ceppo virale il 6 gennaio, dopo il rientro da un viaggio a Wuhan, nella Cina centrale, dove è concentrato il nuovo focolaio di infezione virale polmonare. L'uomo è stato ricoverato venerdì scorso, e si è ripreso nei giorni successivi. Il nuovo ceppo virale ha già infettato decine di persone a Wuhan; le indagini preliminari condotte in Cina suggeriscono che l'infezione si sia diffusa a partire da un mercato ittico. Le autorità giapponesi hanno irrigidito i controlli sanitari per le persone in arrivo nel paese, anche in vista delle Olimpiadi estive di quest'anno. (segue) (Cip)