Myanmar: rohingya accusano il Giappone di negare genocidio (2)

- La Corte internazionale di giustizia (Cig) delle Nazioni Unite emetterà il prossimo 23 gennaio una decisione sulla richiesta avanzata dal Gambia di emettere “misure provvisorie” nei confronti del Myanmar per le accuse di genocidio contro la minoranza musulmana rohingya. È quanto reso noto su Twitter dal ministero della Giustizia del Gambia. Banjul accusa in particolare il Myanmar di aver violato la Convenzione sul genocidio del 1948 in una campagna militare che ha portato all’espulsione di più di 730 mila rohingya dal paese. Il paese africano ha per questo chiesto alla Corte internazionale di giustizia di ordinare "misure provvisorie" per prevenire ulteriori crimini. Le accuse mosse dal Gambia si concentrano sulle operazioni intraprese dalle forze di sicurezza birmane a Rakhine nella seconda metà del 2017, dopo una serie di attacchi coordinati da parte di milizie islamiche rohingya contro caserme di polizia in quello Stato birmano. Le operazioni militari, culminate nella fuga di oltre 743 mila rohingya nel Bangladesh, sarebbero state segnate da uccisioni e stupri di massa, torture e altri gravissimi crimini di guerra. (segue) (Git)