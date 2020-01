Myanmar: rohingya accusano il Giappone di negare genocidio (3)

- Durante le audizioni pubbliche, che la Corte internazionale di giustizia ha convocato dal 10 al 12 dicembre scorsi, il Gambia ha avanzato la richiesta di “misure provvisorie”: in buona sostanza, il paese africano chiede che al Myanmar venga impedito di condurre altre atrocità contro la minoranza rohingya, e di proteggere la comunità musulmana di Rakhine da ulteriori danni irreparabili, prima di proseguire all’individuazione dei responsabili. Dal 1948 ad oggi, la Corte è stata chiamata ad esprimersi tre volte in merito alla presunta violazione della Convenzione sulle prevenzione e la repressione del delitto di genocidio. Nel 2015, la Corte ha stabilito che né la Croazia né la Serbia si siano macchiate di genocidio durante le ostilità del 1991-1995. La Corte ha assolto la Serbia dalla medesima accusa nel 2007. La Corte, dunque, non ha mai emesso un giudizio di colpevolezza per genocidio ai danni di uno Stato, ad eccezione di un singolo episodio: il massacro di Srebrenica, del 1995. I casi del 2007 e del 2015 esibiscono alcuni degli ostacoli che il Gambia dovrà affrontare, nella sua battaglia per ottenere un giudizio di colpevolezza ai danni del Myanmar. (segue) (Git)