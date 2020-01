Myanmar: rohingya accusano il Giappone di negare genocidio (5)

- Le implicazioni delle attività di indagine condotte dalla missione Onu potrebbero essere profonde: nel caso del 2007 a carico di Croazia e Serbia, ad esempio, la Corte internazionale di giustizia ha fatto costante affidamento sui giudizi del Tribunale penale internazionale per l’ex-Jugoslavia (Icty), istituito proprio dalle Nazioni Unite, per il suo pronunciamento in merito al massacro di Srebrenica. L’autorevolezza della missione Onu nel Myanmar non è paragonabile a quella dell’Icty; i rapporti prodotti dalla missione Onu nel 2018 e 2019 ipotizzano però l’intento dello Stato birmano di compiere un genocidio ai danni dei rohingya, sulla base della devastazione apportata dalle operazioni militari e dal ricorso diffuso allo stupro e alle violenze sessuali. Durante l’ultima di tre giornate di audizione all’Aja la leader di fatto del Myanmar, Aung San Suu Kyi, ha affermato che la Corte non dovrebbe avere alcuna giurisdizione su quanto accaduto nello Stato birmano di Rakhine. “Il Myanmar richiede che la Corte rimuova il caso dalla sua agenda”, ha detto il consigliere di Stato. “In alternativa, la Corte dovrebbe rigettare le misure richieste dal Gambia”. (segue) (Git)