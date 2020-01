Myanmar: rohingya accusano il Giappone di negare genocidio (7)

- L’indagine, guidata dal maggiore generale Myat Kyaw, aveva però riscontrato frangenti di mancata ottemperanza alle norme d’ingaggio e agli ordini, come successivamente dichiarato dal portavoce delle Forze armate, generale di brigata Zaw Min Tun. Mohammed Mohibullah, presidente della Società Arakan rohingya per la pace e i diritti umani – una delle associazioni che rappresentano i musulmani di Rakhine – ha respinto con sdegno la difesa di Suu Kyi, affermando che il mondo giudicherà la linea di Naypyidaw “sulla base di prove concrete”. “Un ladro non ammette mai di essere un ladro, ma la giustizia può essere garantita grazie alle prove”, ha dichiarato Mohibullah. Il presidente del collegio di 17 giudici della Corte internazionale di giustizia chiamato ad esprimersi sul caso, Abdulqawi Yusuf, ha dichiarato che un primo pronunciamento giungerà “il prima possibile”, ma non a fornito alcuna data precisa. La legge sulla cittadinanza in vigore a Myanmar dal 1982 di fatto esclude i rohingya dalla definizione legale di gruppo etnico “nazionale”, negando così ai membri di quella comunità musulmana il diritto alla cittadinanza. (segue) (Git)