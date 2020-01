Myanmar: rohingya accusano il Giappone di negare genocidio (8)

- Il sentimento diffuso tra l’opinione pubblica birmana è di aperta ostilità nei confronti dei musulmani rohingya, ritenuti “immigrati illegali” dal Bangladesh, nonostante la loro permanenza di lunghissima data sul territorio dello Stato birmano di Rakhine. In una recente intervista al quotidiano “Nikkei”, Suu Kyi ha dichiarato di comprendere le preoccupazioni della comunità internazionale per la difficilissima situazione dei rohingya. Il consigliere di Stato ha affermato che le cause della crisi dei rohingya non vanno ricercate nell’identità confessionale, ma in dinamiche economiche e sociali: lo Stato di Rakhine, ha sottolineato Suu Kyi, “è una delle aree più povere e meno sviluppate del paese”. È tuttavia difficile negare un elemento di pregiudizio religioso contro la comunità musulmana rohingya, in un paese abitato per il 90 per cento da buddisti. Per tutelare la funzionalità delle istituzioni e preservare la propria leadership moderata da un ritorno del militarismo, Suu Kyi sembra non avere altra scelta se non cooperare con l’Esercito, che detiene ancora l’autorità assoluta in materia di sicurezza, e piegarsi all’orientamento maggioritario dell’opinione pubblica del suo paese. (segue) (Git)