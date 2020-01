Myanmar: rohingya accusano il Giappone di negare genocidio (9)

- I silenzi di Suu Kyi nel condannare le violenze delle forze di sicurezza birmane ai danni dei rohingya sono però costate al Premio Nobel dure critiche da parte della comunità internazionale. Il gruppo per i diritti umani Amnesty International ha revocato la propria onorificenza a Suu Kyi lo scorso anno, denunciando il “vergognoso tradimenti dei valori per cui un tempo si batteva”. Altrettanto hanno fatto organizzazioni e atenei nel mondo occidentale. Negli ultimi mesi Suu Kyi ha tentato di riaffermarsi come simbolo della democratizzazione birmana, spendendosi per la revoca di disposizioni non democratiche nella Costituzione del suo paese, a cominciare dai seggi parlamentari riservati a membri delle Forze armate. La crisi dei rohingya resta però irrisolta, e ad essa si somma la ripresa delle ostilità tra l’Esercito e gruppi etnici buddhisti negli Stati birmani settentrionali. (Git)