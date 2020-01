Business news: Brasile, Bolsonaro annuncia aumento salario minimo per adeguarlo ad aumento inflazione

- Il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, ha dichiarato che il governo ha disposto l'aumento del valore del salario minimo per l'anno 2020, dai previsti 1039 real (circa 230 euro al mese) a 1045 per riadattarlo all'aumento dell'inflazione. L'aumento sarà disposto a partire dai salari in pagamento il primo febbraio. L'annuncio è stato fatto il 14 gennaio, nel corso di una conferenza stampa presso la sede del ministero dell'Economia, dove il presidente ha incontrato il ministro Paulo Guedes. "Nel corso dell'incontro con Paulo Guedes, che è stato molto tranquillo, abbiamo concordato sul fatto che abbiamo avuto un'inflazione atipica a dicembre, non ci aspettavamo che fosse così alta e abbiamo concordato sulla volontà di mantenere il valore d'acquisto del salario minimo. L'obiettivo del governo è prevenire le perdite inflazionistiche", ha dichiarato il presidente. In base a quanto annunciato da Bolsonaro, l'aumento sarà disposto attraverso un decreto presidenziale (misura provvisoria), un atto che ha immediatamente forza di legge. (Res)