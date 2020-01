Business news: Uruguay, Pepe Mujica critica iniziativa Lacalle Pou, "vuole attirare 100 mila furfanti argentini"

- L'ex presidente dell'Uruguay, José "Pepe" Mujica, si è dichiarato contrario all'idea espressa dal presidente eletto, Luis Lacalle Pou, di flessibilizzare i requisiti di residenza nel paese per attirare 100 mila contribuenti argentini. "Invece di attirare 100 mila furfanti argentini preoccupiamoci che i nostri investano qui", ha dichiarato Mujica in un'intervista rilasciata al quotidiano "El Observador". "Ci sono 24 miliardi di dollari di uruguaiani sparsi per il mondo, perché invece non cerchiamo di far rientrare questi soldi?", ha aggiunto Mujica. Secondo l'ex presidente anche solo una piccola porzione di questi depositi all'estero sarebbe sufficiente a rilanciare l'economia. "Dobbiamo puntare a uno stato che dia un sostegno all'imprenditoria produttiva locale in alleanza con il settore privato, e non favorire settori che vivono di rendite che non generano valore", ha aggiunto. (Res)