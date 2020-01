Business news: Brasile, Petrobras vende partecipazione in Nigeria e chiude proprie attività in Africa

- La compagnia petrolifera brasiliana Petrobras ha concluso la vendita della sua partecipazione in Petrobras Oil & Gas, società attiva nell'esplorazione e produzione di petrolio in Nigeria. Attraverso la sua controllata, Petrobras gestiva l'estrazione da tre giacimenti (Agbami, Akpo ed Egina) la cui produzione giornaliera media era di 34.000 barili di petrolio. La società brasiliana, che deteneva il 50 per cento della società in consorzio con la Btg Pactual E&P, ha ceduto le sue quote alla Canadian Africa Oil Corp. La partecipazione è stata venduta per 1,45 miliardi di dollari. Con l'uscita dalla sua partecipazione la Petrobras chiude ufficialmente tutte le sue attività in Africa. (Res)