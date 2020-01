Business news: Brasile, Bolsonaro propone modifica sulla tariffazione delle accise sui carburanti

- Il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, ha dichiarato di aver presentato al ministro delle Miniere e dell'Energia, Bento Albuquerque, una proposta per modificare la forma di tariffazione tassa sulla circolazione di beni e servizi (Icms) sui carburanti. L'Icms è attualmente calcolato al momento della vendita del carburante alla stazione di servizio. Per Bolsonaro, l'addebito dovrebbe essere effettuato sul carburante in uscita dalle raffinerie, dove il valore del prodotto è inferiore. In questo modo, ha sottolineato il capo dello Stato, il consumatore percepirà maggiormente le riduzioni operate dalla compagnia petrolifera statale brasiliana Petrobras. Bolsonaro ha affermato che se il ministero dell'Economia comprenderà come la proposta sia positiva, il governo porterà avanti l'idea. La norma sarà discussa nell'ambito della riforma tributaria, che sarà discussa in parlamento a partire da febbraio. (Res)