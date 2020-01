Business news: Brasile, governo crea dipartimento dedicato a processo di adesione all'Ocse

- Il ministro della Casa Civile brasiliano, Onyx Lorenzoni, ha annunciato oggi che il governo creerà un dipartimento collegato al ministero per accompagnare il processo di adesione del Brasile all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse). "Per volontà del governo Bolsonaro, stiamo modificando la struttura del ministero della Casa civile e creando un consiglio specifico, un dipartimento che esaminerà tutte le questioni relative all'ingresso nell'Ocse", ha detto il ministro lasciando l'ambasciata statunitense di Brasilia. (Res)