Business news: Argentina, negoziati su debito Fmi, faccia a faccia a Roma tra Georgieva e ministro Economia Guzman

- Il ministro dell'Economia argentino, Martin Guzman, incontrerà il prossimo 5 febbraio a Roma, al Vaticano, il direttore del Fondo monetario internazionale (Fmi), Kristalina Georgieva. E' quanto si legge nel programma del seminario organizzato dall'Accademia pontificia di scienze sociali, dal titolo "Nuove forme di solidarietà verso l'inclusione, l'integrazione e l'innovazione (I + I + I)" e dove Guzman e Georgieva figurano come oratori in due diversi panel. Il seminario potrebbe essere l'occasione per un primo approccio informale al negoziato per la ristrutturazione del debito da 57 miliardi di dollari contratto dal governo dell'ex presidente Macri con l'Fmi nel 2018 e le cui prime scadenze sono previste già a partire da metà di quest'anno. (Res)