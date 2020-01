Craxi: anche il cantautore Povia gli rende omaggio, "il politico più intelligente degli ultimi 60 anni"

- Anche il cantautore e blogger Giuseppe Povia, nel ventesimo anniversario della scomparsa di Bettino Craxi, ha voluto rendere omaggio al leader socialista morto il 19 gennaio del 2000 ad Hammamet. Lo ha fatto a suo modo, pubblicando un lungo post dal titolo "Tema oggi: il politico più intelligente", nella rubrica "Non nasconderti" del suo sito. Scrive Povia: "Oggi sono 20 anni dalla scomparsa di Bettino Craxi, per me il politico più intelligente degli ultimi 60 anni. Sono anche quasi 30 anni dalla fine di una classe politica (Psi e Dc) che aveva tanti difetti, ma innalzava l'Italia a potenza competitiva senza giocare a ribasso o cessioni d'indipendenza. Mio nonno diceva: 'Con Craxi respiriamo bene tutti'. Ciao Bettino, sapevi il futuro, ecco perché hanno fatto fuori pure te svendendo l'Italia alla finanza mondiale, alle banche e ad un'Europa burocratica che, come dicevi, 'nella migliore delle ipotesi sarà un limbo, nella peggiore un inferno'. Ora se ne sono accorti tutti, anche quelli in malafede, anche quelli che dicono 'oddio no'. Giustizia fatta, almeno moralmente", conclude Povia. (Rin)