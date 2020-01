Libia: Di Maio, pronti a ospitare gli incontri successivi alla Conferenza di Berlino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia “spera” che per la stabilizzazione della Libia “non serva una nuova Conferenza di Berlino, perché tutte le riunioni che si terranno dopo questo vertice sono i cosiddetti seguiti, che l'Italia è pronta a ospitare”. È quanto affermato dal ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, durante un incontro con la stampa al termine del conferenza sulla Libia tenutasi oggi nella sede della cancelleria federale. Di Maio ha aggiunto: “Vi saranno diversi incontri gestiti dai vari ministri dei paesi coinvolti, a rotazione”. Tuttavia, ha evidenziato il titolare della Farnesina, “non è tanto importante il luogo, quanto quello che implementeremo rispetto ai 55 punti” della dichiarazione finale adottata alla conferenza di Berlino. Per Di Maio, il risultato raggiunto alla riunione è “importante perché tutti i soggetti seduti intorno a un tavolo hanno una grande influenza sulle parti libiche e, se tutti concordano sugli obiettivi che abbiamo raggiunto, ciò fa ben sperare per il popolo libico e quindi per tutto il Mediterraneo”. (Geb)