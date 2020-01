Business news: Brasile, nel 2019 acquistato il 20 per cento in meno di gas naturale dalla Bolivia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso del 2019 il Brasile ha acquistato il 20,2 per cento in meno di gas naturale boliviano rispetto al 2018. Nei primi tre trimestri del 2019 il Brasile ha richiesto meno dei 24 milioni di metri cubi al giorno, il volume minimo fissato nel contratto di fornitura sottoscritto tra la compagnia statale boliviana Ypfb e la compagnia statale brasiliana Petrobras scaduto il 31 dicembre 2019. Secondo i dati elaborati dal quotidiano "La Razon" sulla base delle informazioni pubblicate sul sito web della Transportadora Brasileira Gasoduto Bolivia-Brasile (Tbg), la compagnia petrolifera statale brasiliana Petrobras ha acquisito un volume di 6.409 milioni di metri cubi nei primi nove mesi dell'anno pari al 20,2 per cento in meno rispetto agli 8.036 milioni di metri cubi importati nello stesso periodo del 2018.Oltre che dalla Bolivia, Petrobras importa gas naturale liquefatto (Gnl) da altri Paesi. Il 2 agosto 2019, il presidente di Petrobras Roberto Castello Branco aveva riconosciuto i minori acquisti di gas dalla Bolivia affermando che era più redditizio importare Gnl a causa dei suoi prezzi di mercato più bassi. (Res)