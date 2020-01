Business news: Argentina, infrastrutture, governo punta a rescindere contratti su opera da 1,5 miliardi di dollari

- Il governo argentino sta valutando l'opportunità di rescindere definitivamente i contratti di esecuzione per un'opera di infrastruttura ferroviaria da 1,5 miliardi di dollari nella quale partecipa anche l'impresa italiana Ghella. Lo ha dichiarato in una conferenza stampa il ministro dei Trasporti, Mario Meoni, secondo il quale "il finanziamento così com'è stato impostato è impraticabile". "Nel contesto della crisi esistente non possiamo portare avanti un'opera di queste caratteristiche che oltretutto affronta serie difficoltà e si trova completamente paralizzata", ha dichiarato il ministro. Il governo valuta attualmente come unica alternativa la possibilità di girare la responsabilità della conclusione del progetto, che riguarda il sotterramento della linea "Sarmiento" della ferrovia metropolitana, al governo della città di Buenos Aires e alla provincia di Buenos Aires, un passo che obbligherebbe ad ogni modo alla previa rescissione degli attuali contratti. (Res)