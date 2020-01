Business news: Argentina, inflazione 2019 al 53,8 per cento, livello più alto degli ultimi 28 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inflazione nel 2019 in Argentina è stata del 53,8 per cento, la più alta negli ultimi 28 anni nel paese e la quarta nel mondo. Lo ha reso noto l'Istituto nazionale di statistica (Indec) contestualmente alla diffusione del dato sull'inflazione di dicembre, che ha segnato un +3,7 per cento. Negli ultimi dodici mesi le voci del paniere che hanno trainato maggiormente l'indice al rialzo sono quelle della salute, che da gennaio a dicembre ha segnato un aumento complessivo del 76 per cento, quella della comunicazione, +63,9 per cento, i prodotti per la casa, +63,7 per cento, alimenti e bevande, +56,8 per cento, beni e servizi, +55,9 per cento. (Res)