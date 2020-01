Business news: Cile, governo presenta progetto riforma pensioni, aumenti del 30 per cento per donne e anziani

- Il governo cileno ha annunciato che presenterà un progetto di riforma delle pensioni che porterà ad aumenti di circa il 30 per cento delle pensioni per le categorie più deboli, in special modo donne ed anziani. Lo ha annunciato in un messaggio a reti unificate lo stesso presidente Sebastian Pinera. Il progetto prevede un aumento graduale dei contributi alla previdenza sociale a carico dei datori di lavoro, che verranno portati dall'attuale 10 per cento al 16 per cento, oltre a un contributo dello stato al fondo cosiddetto di "solidarietà". Con questa riforma, recita una nota ufficiale della presidenza, "si garantisce che nessun pensionato rimanga al di sotto della linea di povertà e che le pensioni di quelli che abbiano oltre trenta anni di contributi siano in ogni caso al di sopra del livello del salario minimo". (Res)