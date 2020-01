Business news: Brasile, nel 2019 produzione record nella centrale di Angra dos Reis

- L'anno 2019 ha segnato un record per la generazione di energia nucleare in Brasile. Nel corso degli ultimi 12 mesi, i due reattori attivi della centrale nucleare di Angra dos Reis, nello stato di Rio de Janeiro, hanno operato "con i maggiori fattori di capacità di sempre, rispettivamente al 98,21 per cento e all'89,38 per cento. Lo riporta il portale "Petronoticias". Il fattore di capacità si riferisce alla produzione effettiva di un impianto in relazione alla capacità di generazione totale dell'unità. "I risultati positivi raggiunti dalla centrale nucleare Almirante Alvaro Alberto sono stati raggiunti grazie a dipendenti qualificati che hanno garantito agli impianti nucleari brasiliani risultati compatibili con i migliori impianti del mondo", ha analizzato il direttore delle operazioni e della commercializzazione Eletronuclear (compagnia statale che gestisce gli impianti nucleari), Joao Carlos da Cunha Bastos. (Res)