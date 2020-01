Libia: spunta il cessate il fuoco permanente fra i 55 punti della dichiarazione di Berlino (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con riguardo agli ultimi sviluppi, le parti della conferenza di Berlino accolgono con favore “la notevole riduzione della violenza” in Libia “dal 12 gennaio e dai negoziati intrapresi a Mosca il 14 dello stesso mese, che mirano ad aprire la strada per un cessate il fuoco”. A tal fine, si chiedono a “passi credibili, verificabili e reciproci, a cominciare da una tregua attutata da tutte le parti”. Rispetto alla bozza vista da “Nova”, è stata aggiunta una parte in cui “si chiede alle parti coinvolte di raddoppiare i loro sforzi per una sospensione sostenuta delle ostilità, la de-escalation e un cessate il fuoco permanente”. In particolare, i partecipanti alla conferenza di Berlino richiedono “a tutte le parti coinvolte lo smantellamento dei gruppi di armati e delle milizie in conformità all'art.34 dell'accordo politico sulla Libia e in riferimento alle risoluzioni 2420 e 2486 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite”. L'obiettivo è giungere a una “cessazione generale e duratura delle ostilità, comprese le operazioni aeree sul territorio della Libia”. Inoltre, si chiede “il ridispiegamento delle armi pesanti, dell'artiglieria, dei mezzi aerei e il loro acquartieramento”. (segue) (Geb)