Libia: spunta il cessate il fuoco permanente fra i 55 punti della dichiarazione di Berlino (8)

- Le parti della Conferenza raccomandano inoltre la creazione di una “Commissione di esperti libici” per incoraggiare l’attuazione delle riforme economiche strutturali, chiedendo che una particolare attenzione venga data alle municipalità meridionali. “Incoraggiamo la creazione di un meccanismo per ricostruzione della Libia”, aggiunge la dichiarazione, secondo cui la priorità andrebbe assegnata ai progetti di ricostruzione nelle città di Bengasi, Derna (est), Murzuq, Sebha (sud), Sirte (centro) e Tripoli (ovest). Questo meccanismo dovrebbe agire pertanto in tutta la Libia “sotto gli auspici di un nuovo, rappresentativo e unificato governo di accordo nazionale che eserciti la sua autorità su tutto il territorio libico”. (segue) (Geb)