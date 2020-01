Libia: spunta il cessate il fuoco permanente fra i 55 punti della dichiarazione di Berlino (10)

- Sul versante delle migrazioni illegali, uno dei punti del documento conclusivo invita alla “chiusura graduale dei centri di detenzione per migranti” e chiede che la legge libica sia conforme agli standard internazionali sul diritto all’asilo. Infine, come anticipato da “Agenzia Nova” lo scorso 6 dicembre, a margine della conferenza Med Dialogues di Roma, i partecipanti dovrebbero accettare di formare un Comitato di follow-up per aiutare le Nazioni Unite ad attuare quanto concordato. Tale organismo si riunirà su base mensile in Libia o a Tunisi sotto la presidenza della Missione di supporto delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil) e una co-presidenza ancora da definire. (Geb)