Business news: Cina-Brasile, inviato primo lotto di pere della provincia cinese di Hebei

- Un totale di 32,4 tonnellate di pere fresche sono state inviate dalla provincia di Hebei, nella Cina settentrionale, al Brasile: il primo lotto esportato nel più grande mercato di consumo di pere in America Latina. Lo riferisce l'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua". La Cina è il maggior produttore ed esportatore di pere al mondo, esportando circa 500 mila tonnellate all'anno. Le aree di piantagione dell'Hebei rappresentano circa il 25 per cento del totale della Cina, al primo posto nel paese, mentre le esportazioni rappresentano oltre la metà delle esportazioni totali di pere cinesi. Il Brasile è il secondo importatore al mondo del frutto, dopo la Russia, con circa 300 mila tonnellate all'anno. Al momento, le pere Hebei sono esportate in 72 paesi e regioni del mondo. (Res)