Business news: Paraguay, governo, soddisfazione per prime valutazioni missione Gruppo azione finanziaria

- Il governo del Paraguay si è detto ottimista circa la valutazione della missione del Gruppo di azione finanziaria per l'America Latina (Gafilat) sui progressi effettuati dal paese in materia di lotta al riciclaggio. Lo ha affermato il titolare della Segreteria per la prevenzione del riciclaggio (Seprelad), Carlos Arregui, secondo il quale il Paraguay "gode di una buona credibilità" e la missione di tecnici del Gafilat, che si trova nel paese fin dal 18 dicembre scorso, si è mostrata fino ad oggi "soddisfatta" delle misure adottate dal governo. (Res)