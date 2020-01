Libia: Di Maio, a Berlino non tutti i problemi sono stati risolti ma passi avanti concreti

- Alla Conferenza di Berlino sulla Libia non sono stati risolti tutti i problemi ma è stato compiuto il passo avanti che ci si aspettava. Lo ha scritto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in un post su Facebook al termine della riunione svoltasi nella capitale tedesca. “La conferenza di Berlino ha raggiunto i risultati che si era data. Non sono stati risolti tutti i problemi, ma è stato compiuto il passo in avanti che aspettavamo. Tutti gli attori al tavolo, coinvolti nel conflitto in Libia, hanno infatti firmato una dichiarazione finale che contiene quanto richiesto dall’Italia in queste settimane: stop alla vendita di armi e rispetto delle sanzioni a chi viola l’embargo; impegno all’istituzione di un comitato militare che garantisca la tregua; non esistono soluzioni militari, ma deve prevalere il dialogo”, si legge nel post di Di Maio, secondo cui “bisogna comunque essere cauti e continuare a lavorare ogni giorno”. (segue) (Res)