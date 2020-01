Libia: Conte, impegno a evitare ulteriori ingerenze esterne nel paese

- Il presidente del governo di accordo nazionale libico, Fayez al Sarraj, e il comandante dell'autoproclamato Esercito nazionale libico, il generale Khalifa Haftar, non sedevano al tavolo della conferenza di Berlino sulla Libia, tenuta oggi presso la Cancelleria federale. Pertanto, Al Sarraj e Haftar “non hanno condiviso formalmente i 55 punti” che compongono la dichiarazione conclusiva adottata al vertice, “ma sono stati costantemente informati”. È quanto dichiarato dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante un incontro con la stampa al termine della conferenza di Berlino. Ora, “confidiamo che ovviamente si impegnino anche loro al cessate il fuoco” in Libia. Il capo del governo ha aggiunto che, “alla luce di quei 55 punti, vi è un impegno di tutti gli stakeholders, anche della comunità internazionale globalmente intesa, a evitare ulteriori ingerenze” esterne in Libia. (Geb)