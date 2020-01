Libia: Conte, è prematuro parlare della composizione degli organi istituzionali

- E' prematuro per ora parlare delle future strutture istituzionali. E' quanto affermato dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al termine della Conferenza di Berlino sulla Libia rispondendo a quanti gli chiedevano se in Libia possa essere formato un esecutivo unitario che includa il comandante dell'autoproclamato Esercito nazionale libico, il generale Khalifa Haftar. In Libia “è prematuro dire chi farà parte di cosa: vi è un Consiglio presidenziale da rinnovare e un governo da rilanciare”. Secondo Conte, “saranno i libici che devono nominare se stessi, i loro rappresentanti”. Il presidente del Consiglio ha aggiunto: “Non mi sembra opportuno, in questo momento, fare previsioni sulle persone che entreranno a far parte degli organi” istituzionali della Libia. (Geb)