Meteo: le previsioni per domani a Torino e in Piemonte

- A Torino domani, lunedì 20 gennaio, nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 815m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Nord. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: l'anticiclone si rinforza sull'Europa centrale e il Nord Italia, seppur aria più umida viene trasportata sulle regioni di Nord Ovest da una circolazione depressionaria presente sul Mediterraneo. Giornata asciutta ma con nubi irregolari in transito, più diffuse sul Piemonte occidentale e meridionale, nonchè Liguria. Temperature in ulteriore lieve diminuzione, clima freddo con qualche gelata notturna-mattutina. Venti tesi di tramontana in Liguria, mare molto mosso al largo. (Rpi)