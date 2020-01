Gli appuntamenti di domani a Torino e in Piemonte (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- .REGIONEGiuntaOre 9, Biella, Istituto Eugenio Bona, via Gramsci 22, l'assessore Chiorino incontra le classi quinte per raccontare «la giornata dell'assessore regionale»Ore 9, Torino, via Cottolengo 17, ospedale Cottolengo, l’assessore Icardi interviene all’inaugurazione del reparto di SenologiaOre 9.30 Bologna, I Portici, Hotel di Bologna, l'assessore Protopapa partecipa al convegno “Il ruolo delle infrastrutture per l’agricoltura del nord”Ore 11, Biella, l'assessore Caucino visita la Fondazione Edo ed ElvioTempiaOre 11.30, Ivrea (TO), l'assessore Poggio visita il sito Patrimonio mondiale Unesco "Ivrea Città industriale del XX secolo"Ore 11,30, Torino, corso Inghilterra 7, Città Metropolitana di Torino, l'assessore Tronzano partecipa ad un incontro sul sistema autostradale piemonteseOre 15, Alessandria, via Plana 22, l'assessore Marnati presenta le modifiche della legge regionale n.1/18 (segue) (Rpi)