Gli appuntamenti di domani a Torino e in Piemonte (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- .REGIONEConsiglioore 9:00, Sala Viglione, convegno "Teragnostica - Sfide di oggi e prospettive future", a cura di Panacea. Società cooperativa sociale - Motore Sanità.ore 10:00, Sala dei Morando, riunione della IV Commissione, presidente Alessandro Stecco.ore 10:00 e 11:00, visita di Palazzo Lascaris da parte dell’Istituto Albert di Lanzo Torinese (To).ore 12:00, Polo del '900 (via del Carmine 13), Sala Novecento, conferenza stampa di presentazione del Giorno della Memoria 2020. Interviene il presidente del Consiglio regionale Stefano Allasia, delegato al Comitato Resistenza e Costituzione.ore 14:30, Sala dei Morando, riunione della I Commissione, presidente Carlo Riva Vercellotti.ore 14:30, Aula, convegno sul tema "Quali misure e politiche per prendersi cura delle persone non autosufficienti", a cura dell'Alleanza per la tutela della non autosufficienza.ore 15:00, visita di Palazzo Lascaris da parte del Liceo scientifico Cattaneo di Torino. (Rpi)