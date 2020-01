Business news: Messico, governo smentisce finanziamento cinese diretto in raffineria Dos Bocas

- La ministro dell'Energia del Messico, Rocio Nahle, ha smentito la notizia che due banche cinesi fossero responsabili di un corposo finanziamento per la costruzione della nuova raffineria Dos Bocas. "Tutto il progetto fino ad oggi è stato finanziato con risorse federali", ha detto Nahle commentando, nel corso di una trasmissione radiofonica, dichiarazioni rese dall'ambasciatore cinese a Città del Messico, Zhu Qingqiao. "Mi dispiacciono le dichiarazioni di queste persone. È possibile che siano stati concessi prestiti ad alcune imprese o a soggetti con l'impegno di lavorare in 'Dos Bocas'. Questo non lo so", ha aggiunto la ministro rivendicando che lo stato messicano, in qualità di project manager "non ha ricevuto neanche un peso da loro". (Res)