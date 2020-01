Business news: Brasile, produzione industriale crollata in 10 stati a novembre

- La produzione industriale in Brasile è diminuita a novembre in dieci stati rispetto al mese di ottobre. Lo rende noto l'Istituto brasiliano di geografia e statistica (Ibge). I risultati regionali sono stati diffusi per descrivere in dettaglio la performance dell'industria che, in base a quanto già reso noto la scorsa settimana dall'Ibge, è calata complessivamente dello 1,2 per cento a novembre. Gli stati dove il calo è stato superiore alla media nazionale sono stati Paraná ( - 8 per cento), Espirito Santo (-4,9 per cento), Pernambuco (-4,1 per cento), Bahia (-3,5 per cento), Minas Gerais ( -3,4 per cento), San Paolo (-2,6 per cento), Goiás (-2,1 per cento), Pará (-1,8 per cento) e Rio Grande do Sul (-1,5 per cento). Al contrario, tre stati hanno registrato una crescita nella produzione nel periodo: Rio de Janeiro (3,7 per cento), Ceará (3,4 per cento) e Mato Grosso (2,7 per cento). Lo stato di Amazzonia ha mantenuto lo stesso livello di produzione di ottobre. (Res)