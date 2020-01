Business news: Messico, seconda vendita titoli del 2020, raccolti finanziamenti per 1,75 miliardi di euro

- Il governo messicano è tornato per la seconda volta in meno di una settimana sui mercati collocando titoli di debito per 1 miliardo e 750 milioni di euro. La parte più corposa delle entrate, 1,25 miliardi, è arrivata dalla emissione di un nuovo titolo a dieci anni. A scadenza, gennaio 2030, il rendimento previsto è pari al 1,241 per cento contro il tagliando da 1,125 per cento. Si tratta del rendimento più basso mai ottenuto dal Messico nel mercato in euro. La seconda tranche è invece frutto della riapertura del titolo a venti anni, con scadenza 2039: con il nuovo negoziato si è arrivati a un interesse del 2 per cento, 96 punti base in meno rispetto a quello fissato all'emissione originale, aprile 2019. Secondo quanto riferisce il ministero delle Finanze, la domanda è stata 3,7 volte superiore alla cifra offerta. L'incasso permette al governo di diminuire di circa 470 milioni di dollari l'ammortizzazione del debito estero per il 2021. Sarà inoltre possibile coprire circa l'80 per cento del fabbisogno totale del finanziamento esterno per il 2020. (Res)