Libia: Guterres, il Comitato militare si riunirà a Ginevra nei prossimi giorni

- Il comitato militare 5+5 per un accordo in Libia si riunirà a Ginevra nei prossimi giorni. Lo ha detto il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, durante la conferenza stampa conclusiva dei lavori della Conferenza di Berlino. "Ora siamo nelle condizioni di convocare a Ginevra nei prossimi giorni un comitato militare per risolvere la crisi in Libia ", ha detto Guterres. Secondo il segretario generale dell’Onu, infatti, il meccanismo di monitoraggio del cessate il fuoco in Libia potrà essere costituito solo in accordo con le parti in conflitto. (Geb)