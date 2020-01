Libia: Guterres, Europa può giocare ruolo importante

- L’Europa può giocare un ruolo importante nel monitoraggio del cessate il fuoco in Libia. Lo ha detto oggi il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, nella conferenza stampa conclusiva della Conferenza di Berlino sulla Libia tenuta oggi a Berlino sotto l’egida dell’Onu. Il monitoraggio della tregua, ha detto Guterres, sicuramente “richiederà discussioni con le parti in conflitto” e un passaggio al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. “L’Onu è pronta a fare la sua parte e anche l’Europa può giocare un ruolo importante”, ha detto ancora Guterres, sottolineando come finora l’Unione Europea sia stata “parte attiva” negli sforzi per creare pace e stabilità in Libia. (Res)