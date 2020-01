Libia: Merkel, non si è discusso della tipologia di sanzioni per violazione embargo armi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le sanzioni per coloro che violeranno l'embargo sulle armi in Libia non sono state discusse oggi durante la Conferenza a Berlino. Lo ha dichiarato il cancelliere tedesco Angela Merkel nel corso della conferenza stampa conclusiva della conferenza tenutasi oggi nella sede della Cancelleria. "Non abbiamo parlato di sanzioni. Abbiamo detto che i documenti concordati oggi saranno rivalutati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e adottati lì, quindi procediamo dal fatto che tutti sono consapevoli di cosa accadrà in caso di violazioni ripetute di cessate il fuoco”, ha detto il cancelliere. (Geb)