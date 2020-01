Libia: Maas, Haftar non voleva nominare i membri del comitato per cessate il fuoco

- Il generale Khalifa Haftar ha nominato solo oggi i cinque membri del comitato militare per il monitoraggio del cessate il fuoco istituito oggi a Berlino. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri tedesco, Heiko Maas, nella conferenza stampa conclusiva del vertice tenuto oggi in Germania sotto l’egida delle Nazioni Unite. “Haftar non voleva nominare i suoi membri, ma ora lo ha fatto”, ha detto ancora il capo della diplomazia tedesca. Il gruppo dovrebbe essere formato dai cinque membri espressi dal Governo di accordo nazionale libico (Gna) e altri cinque nominati dall'autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna).(Res)