Libia: Pompeo, al fianco del popolo libico per costruire un futuro senza violenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I partecipanti alla Conferenza di Berlino sulla Libia sono al fianco del popolo libico per costruire un futuro sicuro, libero dalla violenza e dalle interferenze straniere. È quanto si legge in un tweet del segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, postato al termine dei lavori della conferenza tenutasi oggi nella capitale tedesca. “Il dialogo produttivo tenutosi oggi a Berlino oggi con le mie controparti si è concentrato sulla ricerca di una soluzione politica in Libia”, ha aggiunto Pompeo, ribadendo che il futuro del paese ora è nelle mani dei libici. (Geb)