Libia: Conte, l'Italia è soddisfatta per l'esito della Conferenza di Berlino

- L'Italia è “soddisfatta” per l'esito della Conferenza di Berlino sulla Libia, tenutasi oggi sotto l'egida dell'Onu nella sede della Cancelleria federale. È quanto dichiarato dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante un incontro con la stampa al termine del vertice. La riunione ha prodotto una dichiarazione comune articolata in 55 punti che, come affermato da Conte, includono “il cessate il fuoco, l'embargo condiviso per quanto riguarda nuove armi, un percorso politico-istituzionale ben definito” per la Libia. Inoltre, ha aggiunto il primo ministro, “è stato nominato il Comitato militare congiunto che veglierà e monitorerà il rispetto della tregua”. Il riferimento è al gruppo “5+5”, formato da cinque rappresentanti del Governo di accordo nazionale libico e da altrettanti membri dell'autoproclamato Esercito nazionale libico. Secondo Conte, alla conferenza di Berlino sulla Libia, sono dunque stati compiuti dei “passi avanti significativi”. (Geb)