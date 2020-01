Libia: Conte, l'Italia è disponibile al dispiegamento di una missione di interposizione

- L'Italia è disponibile al dispiegamento di una missione di interposizione in Libia. È quanto dichiarato dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante un incontro con la stampa al termine della Conferenza di Berlino tenutasi oggi nella sede della Cancelleria federale. “Abbiamo riflettuto anche internamente come governo e siamo assolutamente disponibili a essere in prima fila per quanto riguarda un impegno di responsabilità anche nella direzione del monitoraggio della pace” in Libia, ha affermato Conte. Il presidente del Consiglio ha aggiunto: “Ovviamente, dovremo innanzitutto passare dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e poi potremo definire questo impegno successivamente” (Geb)