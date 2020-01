Libia: scontri a Tripoli e pozzi petroliferi bloccati mentre a Berlino va in scena la Conferenza Onu (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intanto si è aperta nel pomeriggio la conferenza di Berlino sulla Libia, iniziativa del governo tedesco, sotto l'egida dell'Onu, per stabilizzazione del paese. Ad accogliere le delegazioni partecipanti sono stati il cancelliere Angela Merkel e il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres. L'Italia è presente dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e dal ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio. La Germania, oltre che da Merkel, è rappresentata dal ministro degli Esteri, Heiko Maas. Presente anche l'inviato speciale delle Nazioni Unite per la Libia, Ghassan Salamé. Per l'Ue, sono giunti a Berlino la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, e l'Alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la Politica di sicurezza, Josep Borrell. Stati Uniti, Russia, Francia, Regno Unito e Cina sono alla conferenza di Berlino sulla Libia con il segretario di Stato Mike Pompeo, i presidenti Vladimir Putin ed Emmanuel Macron, il primo ministro Boris Johnson e il direttore per gli Affari esteri del Politburo del Partito comunista cinese, Yang Jechi. (segue) (Geb)