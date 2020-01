Libia: scontri a Tripoli e pozzi petroliferi bloccati mentre a Berlino va in scena la Conferenza Onu (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo dello Stato egiziano, Abdel Fatah al Sisi, rappresenta sia il proprio paese sia l'Unione africana, di cui è presidente di turno fino a febbraio. L'organizzazione è rappresentata anche dal presidente della Commissione, Moussa Faki Mahmat. Per l'Algeria è giunto il presidente Abdelmajid Tebboube, per la Repubblica del Congo (presidente del gruppo dell’Unione africana sulla Libia), il capo dello Stato Dennis Sassou Nguesso. Turchia ed Emirati Arabi Uniti sono rappresentati dal presidente Recep Tayyip Erdogan e dal ministro degli Esteri, Abdullah bin Zayed al Nahyan. La Lega araba ha inviato a Berlino il suo segretario generale, l’egiziano Ahmed Aboul Gheit. Sono infine giunti nella capitale tedesca sia il premier del Governo di accordo nazionale libico, Fayez al Sarraj (in dubbio fino all’ultimo), sia il comandante dell'autoproclamato Esercito nazionale libico, Khalifa Haftar. (Geb)