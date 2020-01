Albania: ambasciatore Ue Soreca, 2020 sarà un anno importante per Tirana

- L'anno 2020 sarà di grande importanza per l'Europa sud orientale e per l'Albania: la Commissione europea proporrà dei miglioramenti all'attuale politica di allargamento che saranno discussi dal Consiglio europeo a marzo. Lo ha dichiarato l'ambasciatore dell'Ue in Albania Luigi Soreca intervistato dall’agenzia di stampa “Ata”. “Nel frattempo, la presidenza croata sta pianificando un vertice molto importante a Zagabria a maggio, a cui seguirà l'adozione del rapporto annuale della Commissione europea", ha dichiarato l'ambasciatore. Soreca ha sottolineato che la politica di allargamento dell'Ue non sta affatto rallentando: "Il presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il nuovo commissario per il vicinato e l'allargamento, Oliver Varhelyi, hanno chiarito fin dall'inizio che il nostro impegno nei confronti delle prospettive dell'Ue per l’Albania e la Macedonia del Nord rimane invariato". (segue) (Alt)