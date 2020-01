Libia: fonti “Nova”, scontro Egitto ed Emirati con Turchia a conferenza Berlino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla conferenza di Berlino sulla Libia, in corso presso la Cancelleria federale, è in atto “uno scontro” che vede opporsi Egitto ed Emirati Arabi Uniti da una parte e Turchia dall'altra. Secondo quanto riferito ad “Agenzia Nova” da fonti della Cancelleria federale, Egitto ed Emirati sono “molto preoccupati dall'ingerenza della Turchia” in Libia e “non hanno apprezzato l'azione congiunta di Turchia e Russia” che ha portato al cessate il fuoco nel paese.(Geb)